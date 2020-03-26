» الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إصابات كورونا

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المصريون ووكالات

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تصدرت الولايات المتحدة، مساء الخميس، دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 82 ألف مصاب.
وبذلك تفوق الولايات المتحدة الصين، في عدد الإصابات لأول مرة منذ انتشار الفيروس، أواخر العام الماضي، وفق ما أظهرت أرقام منصة "روي لاب" التي تقدم لحظة بلحظة آخر إحصائيات كورونا.
وكشفت الأرقام أن حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 82 ألفا و391، فين حين سجلت الصين حتى التوقيت نفسه 81 ألفا و299 مصابا.
أما حالات الوفاة فقد بلغت عند الأولى ألفا و179، فيما وصلت في الصين إلى 3 آلاف و287.
ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215.
وحتى منتصف الليلة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم ، توفي منهم مايزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا. -

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