وزير الأوقاف:"هصلي الجمعة في بيتي"

27 مارس 2020 - 08:35 ص



أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فرقا بين تعليق صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، وبين إلغائها، قائلا :"لا يمكن لأحد أن يلغي صلاة أو يوقفها، فالصلاة قائمة، وهذا وقت التضرع، وعلى الجميع أن يلجأ لله".



وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الحفاظ على النفس من مقاصد الأديان، موضحا أنه لا يصح انعقاد صلاة الجمعة في ظل انتشار فيروس كورونا، حرصا على أرواح المواطنين.



وتابع :" ستقام صلاة الظهر في المنازل بدلا من صلاة الجمعة، معقبا: "هصلي الظهر في بيتي لو ليا عُمر"، منوها بأنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون أن يكون الآذان غدا "ألا صلوا في بيوتكم ظهرا"، ولن تذاع صلاة جمعة على قنوات التلفزيون.



كانت الحكومة المصرية اتخذت قرارات مهمة لمكافحة فيروس كورونا، ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

