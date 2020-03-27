"اخرس" .. مفيد فوزي: عبد الحليم حافظ فاجأني بهذا الأمر

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صدى البلد

حمدي رزق

عبد الحليم حافظ

مفيد فوزي

كشف الإعلامي مفيد فوزى، عن رد فعل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عندما سمعه يغني أغنية "شارع الضباب"،قائلا :" عبد الحليم سمعني بغني أغنيه الشهيرة "شارع الضباب" انفعل و قالي اخرس".

 وأضاف فوزي خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ،قائلا:" أثناء تواجدى مع عبد الحليم سألته عن صوتى فرد قائلا: أنا بسمعه يعنى مقبول فطلبت منه غناء أغنية من أغانيه.

وتابع : بدأت غناء أغنية "شارع الضباب" ومع نطق أول كلمتين قالى عبد الحليم لى "اخرس" الصوت منحة من الله مش بتاعتك.

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