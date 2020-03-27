» الوزراء يوضح حقيقة إصابة المئات و تحويل المدارس إلي مستشفيات

27 مارس 2020 - 12:24 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك أن الشائعات التي تم الترويج لها بأن هناك المئات من المصابين بفيروس"كورونا" ووفاة 24 غير صحيحة.

كما أكد المركز بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بـ" كورونا" علي أنها وفاة بأمراض أخري لافتا إلي أنه يتم الإعلان بشفافية عن أعداد المصابين وحالات الوفاة. بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

وأشار المجلس إلي انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وكافة منشآت الهيئة ولم تتأثر بأزمة فيروس "كورونا" مع تشديد الإجراءات الاحترازية علي جميع السفن المارة.

وأضاف المركز إلي أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي علي مركب "الهيدروكسي كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها في علاج فيروس"كورونا"، ومحذرا من استخدام الأدوية دون إشراف طبي .

كما أشار المركز الإعلامي إلي أن أسواق الجملة تعمل ولم يتم إغلاقها تلبية لاحتياجات المواطنين، مضيفا أنه لم يتم وقف العمل بالعاصمة الإدارية ، ولم يتم تحويل أي مدارس في أي محافظة لمستشفي أو لحجر صحي، ولافتا إلي أن الصور المتداولة لاستراحات المصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية .







