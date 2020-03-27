كورونا صديق للسيدات.. الأطباء يجيبون

27 مارس 2020 - 12:46 م

بالرغم من أن فيروس"كورونا" المستجد أو"كوفيد 19" لا يفرق بين كبير أو صغير، رجالا أو نساء، إلا أن لأطباء لاحظوا أن الفيروس يحصد أرواح الرجال أكثر من النساء.

و أرجح المختصين السبب في ذلك إلي أن الرجال يدخنون ويشربون الكحول أكثر من السيدات كما أن صحتهم العامة أضعف .

وأثبتت إيطاليا صحة هذه الاستنتاجات حيث إن الرجال المصابين حوالي 60% و أكثر من 70% ممن لقوا حتفهم.

وفي كوريا الجنوبية بالرغم من أن الإصابات بين السيدات أكثر إلا أن نسبة الوفيات أكثر في الرجال.

وحسب الإحصائية التي حصلت عليها"سي إن إن" والتي تشمل حوالي ربع سكان العالم أكدت أن احتمال وفاة الرجال أكثر بنسبة 50% من المساء بعد تشخيص الإصابة بـ"كورونا".

و الدول التي تم إجراء البحث عليها هي الصين وفرنسا و ألمانيا و إيران و إيطاليا و كوريا الجنوبية،وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم التي تمتلك أشخاص مدخنين حيث يصل عدد المدخنين بها حوالي 316 مليون شخص، وفي إيطاليا يدخن 7 مليون رجل مقابل 4.5 مليون امرأة وفقا لبيانات 2020 الصادرة من المعهد الصحي الوطني.