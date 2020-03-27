» الزمالك يرصد مبلغا خياليا لرحيل مهاجمه

27 مارس 2020 - 01:03 م

طلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحصول على مبلغ 4 مليون يورو نظير رحيل الإيفواري رزاق سيسيه.

جاء ذلك بعدما تلقى مجلس الإدارة، عرضا من أحد الأندية الخليجية، لضم اللاعب المُعار لصفوف الاتحاد السكندري، مقابل 2.5 مليون يورو، في البداية وبعد ذلك جرى رفعه إلى 3 ملايين يورو، إلا أن رئيس القلعة البيضاء طلب الحصول على 4 ملايين يورو أى ما يعادل نحو 80 مليون جنيه مصري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض على كارتيرون ملف سيسيه، من أجل البت في أمره سواء بالعودة لصفوف الفريق أو استمرار إعارته خلال الموسم المقبل، خاصة بعد تلقي اللاعب عرضا من أحد أندية الخليج.