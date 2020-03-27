» عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا يصل 2378 حالة

27 مارس 2020 - 01:14 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 2378 شخصا، بعد تسجيل 144 حالة جديدة اليوم.





وقال جهانبور في مؤتمر صحفي، إن ”عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 2926 إلى 32332 حالة، والمتعافين إلى 11 ألفا و133 شخصا“.



