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تسهيلات أمريكية للحصول على تأشيرات لمواجهة كورونا

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تأشيرة الولايات المتحدة
تأشيرة الولايات المتحدة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

تأشيرة

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أعلنت الولايات المتحدة أنها حاليا تقدم تسهيلات للحصول علي  تأشيرات العمل للأجانب ممن يعملون في القطاع الصحي، في محاولة منها للمواجهة تفشي انتشار فيروس "كورونا" بعد احتلالها المركز الأولي في أعداد الإصابات متجاوزة الصين وإيطاليا بأعداد إصابات وصلت حوالي 83 ألف إصابة، وكانت الصين سجلت أعداد  تصل الـ 82 ألف إصابة.

ووجهت الولايات المتحدة الدعوة للأطباء والممرضين وغيرهم من ذوي الاختصاصات الطبية وفي حالة رغبتهم بالعمل في الولايات المتحدة بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية لتحديد موعد الحصول علي التأشيرة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات علي مستوي العالم تجاوز 549 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 24.863 حالة، وتعافي 128.620 حالية.
للحصول علي التأشيرة أدخل علي هذا اللينك:

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