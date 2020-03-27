  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف

في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف

صلاح

"صلاح" يضع ليفربول فى أزمة

جونسون

لحظة إعلان جونسون إصابته بكورونا.. ما هي نصيحته

وزارة البترول

بالأرقام.. الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

بوتين

كورونا يقترب من بوتين.. إصابة موظف بالرئاسة الروسية

جونسون

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة: "عنينا علي الكل"

مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

كورونا

كورونا صديق للسيدات.. الأطباء يجيبون

دوريات غنائية لمواجهة كورونا بدولة أوربية

مهام جديدة للشرطة.. دوريات غنائية لمواجهة كورونا بدولة أوربية

عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة

عرب وعالم

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

#

صور.. شرب السائل المنوي يقي من «كورونا»

#

تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي

#

السياحة: هذه الرحلات مستثناة من قرار تعليق حركة الطيران في مصر

سنغافورة

كورونا

فيروس كورونا

أقرت سنغافورة العديد من العقوبات للمخالفين لسياسة "التباعد الاجتماعي" والتي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس"كورونا"، ومنها الجلوس المتعمد علي مسافة أقل من متر أو يقف في الطوابير علي مقربة كبيرة من الآخرين.

و أعلنت وزارة الصحة أن العقوبات ضد كل من يقف قريبا من الآخرين ولا يبتعد عنه مسافة متر بتغريمهم 7 آلاف دولار  أو السجن لمدة 6 أشهر أو العقوبتين معا، لافتا إلي أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ فجر اليوم الجمعة وستمتد حتى 30 إبريل القادم.

جدير بالذكر أن سنغافورة سجلت 683 حالة إصابة وحالتي وفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة
» استقرار سعر الذهب بالأسواق
» خوفا من"كورونا" .. إقبال جنوني علي هذا المشروب
» الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا
» عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة
» تسهيلات أمريكية للحصول على تأشيرات لمواجهة كورونا
» 7 علامات صغيرة لـ"كورونا".. إذا ظهرت أعزل نفسك فورا
» عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا يصل 2378 حالة
» الزمالك يرصد مبلغا خياليا لرحيل مهاجمه
» تفاصيل الحالة الصحية لنائب «الاتفاق السعودي»
» الوزراء يوضح حقيقة إصابة المئات و تحويل المدارس إلي مستشفيات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية