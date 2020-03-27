"صلاح" يضع ليفربول فى أزمة

27 مارس 2020 - 02:30 م

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يواجه أزمة بالموسم المقبل، بسبب نجمه محمد صلاح.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن ليفربول قد يفقد خدمات نجمه محمد صلاح، لأربعة أشهر في الموسم الجديد، بسبب كأس الأمم الأفريقية وأولمبياد طوكيو.

وتغير موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون، من الصيف إلى الشتاء.

وأوضحت الصحيفة: "لا يزال المسؤولون في مصر يرغبون في استدعاء محمد صلاح لتمثيل المنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا".

اتفق منظمو أولمبياد "طوكيو 2020" مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل الدورة إلى العام الجديد، على إقامتها في توقيت لا يتجاوز صيف 2021.