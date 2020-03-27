» خوفا من"كورونا" .. إقبال جنوني علي هذا المشروب

27 مارس 2020 - 02:37 م

تعتبر زيادة المناعة هي أهم ما يشغل بال الناس حاليا لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ، وزاد الإقبال علي العصائر التي تزيد من مناعة الجسم وكان من أهمها عصير البرتقال الطبيعي لتحفيز الجهاز المناعي.

و أعلنت أحدي الشركات الكبرى إلي أن هناك إقبال جنوني علي منتجاتها من عصير البرتقال خلال الأسابيع الماضية إذ أن كوب واحد من عصير البرتقال الطازج حوالي 124 ميليجرام من فيتامين سي والذي يستخدم في علاج "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن أعداد الإصابة بفيروس"كورونا" علي مستوي العالم تجاوزت الـ500 ألف فيما وصل عدد المعافين 128 ألف ، وبلغت أعداد الوفيات 24.883.