  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف

في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف

صلاح

"صلاح" يضع ليفربول فى أزمة

جونسون

لحظة إعلان جونسون إصابته بكورونا.. ما هي نصيحته

وزارة البترول

بالأرقام.. الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

بوتين

كورونا يقترب من بوتين.. إصابة موظف بالرئاسة الروسية

جونسون

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة: "عنينا علي الكل"

مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر

كورونا

كورونا صديق للسيدات.. الأطباء يجيبون

دوريات غنائية لمواجهة كورونا بدولة أوربية

مهام جديدة للشرطة.. دوريات غنائية لمواجهة كورونا بدولة أوربية

خوفا من"كورونا" .. إقبال جنوني علي هذا المشروب

الصفحة الأخيرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لا داعي للهلع من "كورونا".. الفيروس ضعيف والنظافة تقتله

#

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

#

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

#

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

كورونا

البرتقال

فيروس كورنا

مناعة الجسم

تعتبر زيادة المناعة هي أهم ما يشغل بال الناس حاليا لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ، وزاد الإقبال علي العصائر التي تزيد من مناعة الجسم وكان من أهمها عصير البرتقال الطبيعي لتحفيز الجهاز المناعي.

و أعلنت أحدي الشركات الكبرى إلي أن هناك إقبال جنوني علي منتجاتها من عصير البرتقال  خلال الأسابيع الماضية إذ أن كوب واحد من عصير البرتقال الطازج حوالي 124 ميليجرام من فيتامين سي والذي يستخدم في علاج "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن أعداد الإصابة بفيروس"كورونا" علي مستوي العالم تجاوزت الـ500 ألف فيما وصل عدد المعافين 128 ألف ، وبلغت أعداد الوفيات 24.883.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة
» استقرار سعر الذهب بالأسواق
» خوفا من"كورونا" .. إقبال جنوني علي هذا المشروب
» الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا
» عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة
» تسهيلات أمريكية للحصول على تأشيرات لمواجهة كورونا
» 7 علامات صغيرة لـ"كورونا".. إذا ظهرت أعزل نفسك فورا
» عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا يصل 2378 حالة
» الزمالك يرصد مبلغا خياليا لرحيل مهاجمه
» تفاصيل الحالة الصحية لنائب «الاتفاق السعودي»
» الوزراء يوضح حقيقة إصابة المئات و تحويل المدارس إلي مستشفيات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية