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في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف

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في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف
في حالة نشوة.. تسقط من الدور الـ 25 في ليلة الزفاف
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عبد القادر وحيد- متابعات

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تعرضت عروس لحادث صادم ومروع في يوم الزفاف، حيث سقطت من الطابق الـ 25 بأحد الفنادق.

وكانت صحيفة ذا صن البريطانية قد كشفت أن العروس أثناء تدخينها السجائر سقطت من شرفة غرفة الفندق  بالطابق الـ25 حيث اختل توازنها ، بمنطقة لمنيرك بأيرلندا، وسقطت الفتاة على السطح ثم هبطت على سقف آخر، ومنه إلى الأرض.

العريس تعرض لصدمة، حيث اتصل على الفور بالجهات المختصة لتساعد زوجته، حيث حضرت الإسعاف خلال دقائق قليلة، وجرى نقل العروس إلى مستشفى ليمريك الجامعى وتبين إصابتها بكسور فى الحوض وإصابات أخرى.

 ووقع الحادث قبل الساعة السادسة صباحا، حيث وصفه الجيران بأنه مأسوى وكان حديث الجميع.

يذكر أن العريس بعد انتهاء الفرح، ذهبت مع عريسها إلى الفندق لقضاء ليلة الزفاف سويا، لكن الأمور لم تسر على ما يرام، ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى تعرضت العروس للحادث المأسوى.


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