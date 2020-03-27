» تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة

27 مارس 2020 - 02:55 م

بالتزامن مع حظر التجوال والذي يبدأ من الساعة 7 مساء وحتى السادسة مساء في مصر وفي الكثير من البلاد العربية ووصل إلي الحجر الصحي في المنازل كثرت المشاكل بين الزوجين نتيجة للملل.

ولتجنب تلك المشاكل أشار بعض الخبراء إلي أنه من الممكن التخلص من هذه المشاكل من خلال أن تعطي الزوجة لزوجها فرصة لكي يعيش حياته بالمنزل دون أن يشعر بالملل، ولتبدئي بنفسك من خلال تدوين جميع الأشياء التي ترغبين في القيام بها ولم يكن هناك وقت مناسب لها وأبدئى بها وامنحيه فرصة للانعزال ساعتين ليقوم بأشيائه الخاصة.

من الممكن أيضا أن تبحثي عن الأعمال السينمائية والتليفزيوينة التي لم تتمكنوا من مشاهدتها بسبب إنشغالكم ومشاهدتها معا.

ومن الممكن طهي المأكولات التي يحبها مع إضاءة شموع خفيفة كموعد غرامي.

أيضا يمكنكم القيام بالعديد من الألعاب الجماعية الممتعة أو الألعاب الإلكترونية لكسر الملل أو عمل بعض التمارين المنزلية معا أو يوجا فتساعدكم علي الاسترخاء.

تغيير ديكور منزلكم و إصلاح الأغراض التالفة .