فيديو مخل لـ"فنانة شهيرة" يصدم الجميع..تخلع ملابسها "لايف"

27 مارس 2020 - 03:10 م

أحدثت فنانة شهيرة موجة جدل وصدمة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو وصفها النشطاء بالمخل والفاضح.

ونشرت الفنانة التشكيلية المغربية الشهيرة "زينب بنيس"، ابنة وزيرة الشباب والرياضة المغربية السابقة نوال المتوكل، مقطع فيديو فاضح من غرفة نومها، جسدت فيه حالتها في الحجر الصحي.

وظهرت الفنانة المغربية، بملابس داخلية فاضحة، واستعرضت جسدها الذي ظهرت عليه "وشوم" كثيرة، وقامت بعمل أفعال مخلة، داعية أصدقائها إلى تحدي من هذا النوع للتغلب على ملل الحجر الصحي المنزلي.

وأرفقت الفيديو بعبارة:"ما الذي لن نفعله خلال هذا الحجر الصحي، نغير أفكارنا قليلا مع القليل من الفكاهة!".

وزينب بنيس دائمة إثارة الجدل، بسبب الفيديوهات والصور الجريئة التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عادة ما تثير الجدل لخروجها عن المألوف، بينما تنال صورها إعجاب البعض مشجعين إياها على الاستمرار.