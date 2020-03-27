» فيديو يُوضح كيف يدمر فيروس كورونا رئتي المصاب

وفيات فيروس كوورنا المستجد «كوفيد 19»، في العالم، فاقت بكثير أعداد المتعافين من الفيروس، ما يشير إلى أن كورونا يستولي على رئتي الشخص المصاب ويؤدي إلى إعاقة الجهاز التنفسي عن العمل بصورة طبيعية.

وفي هذا الشأن، أذاعت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو مصور بتقنية العالم الافتراضي، يوضح جسد الإنسان من الداخل، وخاصةً منطقة الرئتين والجهاز التنفسي للشخص المصاب.

وأظهر الفيديو، كيف يستولى فيروس كورونا المستجد، على منطقة الصدر، ويبدأ بالانتشار بشكل سريع بمجرد الوصول إلى الرئتين ويؤدي بدوره إلى إعاد عملية التنفس.

ومن المعروف، أن مصابي فيروس كورونا غالبًا ما يعانون من ضيق في التنفس بجانب السعال الجاف، ما يضطرهم إلى الخضوع لجلسات تنفس اصطناعي بغرف العزل.