كورونا.. ارتفاع إصابات بريطانيا إلى 14579 ووفاة 759

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14579 حالة فيما بلغت الوفيات 759، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر بوريس جونسون، مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".