بيان من قصر بكنجهام بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث

أصدر قصر بكنجهام بيانًا يوضح الحالة الصحية للملكة إليزابيث، حسبما نقلت وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة بفيروس كورونا المتحور.

وصرح متحدث باسم قصر بكنجهام اليوم الجمعة بأن الملكة إليزابيث، 93 عامًا، التقت جونسون آخر مرة في 11 مارس الجاري، وأنها بحالة صحية جيدة.

وأكد المتحدث أن الملكة إليزابيث تلتزم بجميع التوصيات الصحية، ولا تزال في مقرها قصر وندسور مع زوجها الأمير فيليب، 98 عاما، محاطة بعدد قليل من الموظفين.

وجاء هذا البيان بعد يومين من تأكيد العائلة الملكية إصابة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني النجل الأكبر للملكة إليزابيث بفيروس كورونا أيضا.

وسبق أن كشف قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث لم تلتق الأمير تشارلز منذ 12 مارس أي قبل أبكر وقت ممكن لإصابته بالوباء.