مفاجأة: المتعافون من "كورونا" بالصين يصابون به مجددًا

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مفاجأة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

كشف أطباء صينيون أن 14 في المائة من إجمالي المرضى الذين أعلن شفاؤهم جاءت الاختبارات التي خضعوا لها مجددًا "إيجابية"، ما أثار مخاوف من عدم وجود مناعة لديهم.

وفي الصين، حيث يعتقد أن الفيروس انتقل أولاً من الحيوانات البرية إلى البشر، تم الإبلاغ عن 55 حالة جديدة، لكن لم تكن هناك أي حالات في مقاطعة "هوبي"، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

وبين بحث جديد أن الاختبارات التي أجريت للمرة الثانية على مرضى تم شفاؤهم بمقاطعة "قوانجدونج"، أظهرت أن ما بين 3 إلى 14 في المائة من المرضى جاءت نتائج الاختبارات لديهم إيجابية.

وأشار مسؤولون صحيون إلى أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى الذين تم شفاؤهم لم يصابوا به.

وفي حين أن الاختبارات تثير احتمال أن بعض الأشخاص قد لا يكونون محصنين ضد المرض، تشير دراسات أخرى إلى أن الذين أصيبوا بالمرض لا يزالون حاملين بالفيروس، لكنهم لم يظهروا أي أعراض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص، كما أنهم خرجوا من المستشفيات.


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