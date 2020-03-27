الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون شخص أصيبوا بكورونا

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نصف مليون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في خبر عاجل، منذ قليل، أن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، بينما تعافى من المرض أكثر من 100 ألف شخص.

وتناشد منظمة الصحة العالمية، دول العالم بعدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

وتطلق منظمة الصحة العالمية اليوم خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.


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