» شاهد.. هذا ما يفعله «كورونا» في رئتي شخص مصاب

كشف مقطع فيديو لمستشفى جامعة جورج واشنطن عن الآثار المدمرة لفيروس كورونا المستجد، "Covid-19 " على رئتي رجل عمره 59 عامًا.

واستخدم الأطباء بجامعة جورج واشنطن، الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة للكشف عن الأضرار الواسعة النطاق التي يمكن أن يسببها الفيروس المميت.

والتقط الأطباء، الفيديو أثناء علاجهم لرجل في أواخر الخمسينات من عمره - لم يتم الكشف عن اسمه - علمًا بأنه قبل أيام فقط من وصوله إلى المستشفى، لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس على الإطلاق.

وتسبب الفيروس في تدمير رئة الرجل الذي كان يخضع لرعاية الدكتور كيث مورتمان، رئيس جراحة الصدر في المستشفى. ويظهر الضرر الناتج بوضوح في الفيديو، حيث تظهر العلامات الخضراء الغائمة الأنسجة التالفة في رئتي الرجل، على عكس الأنسجة السليمة الملونة باللون الأزرق.

وتم تشخيص إصابة الرجل على أنه مصاب بفيروس (Covid-19 ) وعُزل في مستشفى آخر، حيث لم يكن لديه أكثر من أعراض تشبه البرد: الحمى والسعال وضيق التنفس.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت حالته في التدهور بسرعة بعد أيام، واضطر الأطباء في المستشفى إلى وضع الرجل على جهاز التنفس الصناعي.

لكن مع عدم استقرار حالته، تم نقله إلى جامعة جورج واشنطن لتلقي العلاج العاجل. وقام الدكتور مورتمان وفريقه بتحويل عمليات مسح رئتي الرجل إلى فيديو يظهر الآثار المدمرة للفيروس.

وشرح الدكتور مورتمان: "أصبح من الواضح بسرعة كبيرة أن هناك تباينًا صارخًا بين أنسجة الرئة المصابة بالفيروس والأنسجة الرئوية المجاورة الأكثر صحة".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدًا تقريبًا من بين كل ستة مصابين بفيروس (Covid-19 ) يصاب بمرض خطير ويواجه صعوبة في التنفس.

يمكن أن يصاب المرضى بالالتهاب الرئوي والتورم في الرئتين، مما يجعل من الصعب على الرئتين تمرير الأكسجين إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت.

ويمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي الحاد إلى وفاة الشخص المصاب. ويشرح الدكتور مورتمان تأثيره المدمر قائلاً: "يبدأ كعدوى فيروسية ثم يصبح التهابًا حادًا في الرئتين، وعندما لا يهدأ هذا الالتهاب بمرور الوقت، يصبح في الأساس ندوبًا ... يخلق ضررًا طويل المدى ويمكن أن يؤثر على إصابة شخص ما القدرة على التنفس على المدى الطويل".