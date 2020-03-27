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قرارات مهمة لطلاب الأزهر أبرزها إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية

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الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
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فتحي مجدي

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أصدر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، مجموعة من القرارات؛ أبرزها إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وتتضمن القرارات: "الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية".

وأشار إلى أنه سيتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية  فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية

كما تضمن استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل ، وتعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م

وقال وكيل الأزهر إنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد في موعدها المقرر إن شاء الله، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب".

وتشمل القرارات، جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية، وكذا الطلاب في الخارج، والطلاب المتقدمين من الخارج والباقين للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضًا.


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