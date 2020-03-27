  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جثة

مفاجأة وراء مصرع ربة منزل وتسمم أبنائها بالجيزة

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

قرارات مهمة لطلاب الأزهر أبرزها إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية

فيروس كورونا

ولاية أمريكية تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

كورونا

الصحة تحذر من 5 عادات للوقاية من كورونا

الدكتورة هالة السعيد وزير ة التخطيط

وزيرة التخطيط: لانمتلك سوى هذا الحل لمواجهة كورونا

كورونا

وفاة 25 ألف شخص بسبب كورونا

كورونا في الصين

مفاجأة: المتعافون من "كورونا" بالصين يصابون به مجددًا

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

كائن غريب

فيديو.. كائن غامض يظهر في سماء أمريكا

وزير المالية يتابع سير العمل بموسم «الإقرارات الضريبية»

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تعلن عن دعم الأجور لمواجهة تداعيات كورونا

#

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا

#

الرئيس التونسي يكلف "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة

#

معيط: مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل 40 عامًا

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذي انطلق أول يناير الماضي، ويمتد حتى 16 أبريل المقبل للشخص الطبيعي، موجهًا بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

أكد الوزير أن المنظومة الضريبية الإلكترونية، التي تم إرساء دعائمها العام الماضي، قادرة على استيعاب التقديم الإلكتروني للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء.

طالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «16395»، وعبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».

وجَّه الوزير بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمي بمنظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها ويصنع منظومة ضريبية متطورة ترتكز على المعاملات الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ إدارة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالمأموريات الضريبية حفاظًا على صحة العاملين والممولين والمحاسبين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من مد مهلة تقديم الإقرارات إلى 16 أبريل المقبل، سواءً أكان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا، وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

أضاف أن الأشخاص الطبيعيين يستطيعون التسجيل على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن الإقرار الإلكتروني «101» يخص الأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات» الذين ليس لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، وأن الإقرار الإلكتروني «103» لأصحاب نشاط سيارات الأجرة والنقل، وأن الإقرار «105» للأشخاص الطبيعيين، الذين يُمسكون دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. هذا ما يفعله «كورونا» في رئتي شخص مصاب
» «بيل جيتس»: وفاة 5 ملايين أمريكي بكورونا في هذه الحالة
» تركيا تعزل 12 قرية بسبب فيروس كورونا
» العشري يعلق على إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا
» ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة
» وفاة الفنان جورج سيدهم
» فيديو يُوضح كيف يدمر فيروس كورونا رئتي المصاب
» تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة
» استقرار سعر الذهب بالأسواق
» خوفا من"كورونا" .. إقبال جنوني علي هذا المشروب
» الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية