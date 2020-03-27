الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

27 مارس 2020 - 08:42 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 405.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحالات الجديدة تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، مشيرة إلى أنها تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب أفريقيا، العراق و اليمن وشخصين من النيبال وإثيوبيا وأربعة أشخاص من الإمارات وخمسة أشخاص من كل من بريطانيا، باكستان ولبنان، وثمانية أشخاص من بنغلاديش و23 حالة من الهند.

وأوضحت الوزارة أن "جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وتابعت "تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات".

كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

