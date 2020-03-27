تحذير بريطاني صادم بشأن علاج "كورونا"

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الطيب حسين

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حذرت الحكومة البريطانية من خطورة اتباع ما وصفتها بـ"الوصفات الخطيرة" التي يتم ترويجها على المنصات الاجتماعية بهدف علاج فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن من بين الوصفات المزعومة لعلاج كورونا عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وشرائح البصل، مشيرة إلى أن مثل هذه العلاجات الكاذبة تلقى رواجا كبيرا في بعض الصفحات والمجموعات الاجتماعية، التي تضم مئات الآلاف من المتابعين.
وذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" أنه يجب تجنب مثل هذه الوصفات وعدم الرد عليها أو إعادة نشرها لأن ذلك سيساهم في انتشارها كل أكبر، مشددا على ضرورة التبليغ بهذه المنشورات ليتم حذفها.

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