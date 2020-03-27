"الأرصاد" تعلن سقوط أمطار غدًا على هذه المناطق

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استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد السبت، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد، انخفاض أخر فى درجات الحرارة.

حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ،  وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت  ، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.


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