» كورونا.. الإصابات في الولايات المتحدة تتجاوز 100 ألف

27 مارس 2020 - 11:10 م

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، 100 ألف، فيما بلغت الوفيات ألفا و536 حالة.



ويزداد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة، متجاوزة الصين وإيطاليا، لتصبح الدولة الأولى من حيث تفشي الوباء في العالم.

وبحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس، ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 30 ألفا و840، ليبلغ الإجمالي 100 ألف و37.

وأوضح الموقع أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1536 إثر تسجيل 490 حالة جديدة.

ولا تزال نيويورك ونيو جيرسي، الولايتين الأكثر تأثرا بالفيروس مقارنة ببقية الولايات، حيث بلغت الإصابات في الأولى 44 ألفا و810، وفي الثانية 8 آلاف و825، ثم كاليفورنيا بـ 4 آلاف و459 إصابة.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.