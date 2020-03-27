مصري عائد من إيطاليا: "المشهد مرعب.. وشوفنا الموت بعينيا"

كشف مصطفى نبيه، أحد المصريين العائدين من إيطاليا، أن الوضع في إيطاليا صعب للغاية، والمشهد هناك مرعب قائلا: «شفنا الموت بعنينا، وكنا مش بنسمع غير صوت الإسعاف، والشوارع كانت خالية»، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران استطاعت مساعدة المصريين في العودة لمصر.



وَأضاف «نبيه»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر"، يوم الجمعة، أنه عائدا منذ 13 يوما، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في مطار القاهرة الدولي للاطمئنان عليه مشيرا إلى أن معظم الوفيات في إيطاليا من كبار السن، ونسبة قليلة من المتوفيين من الشباب تحت 50 عاما، لافتا إلى أن سبب انتشار الفيروس بهذا الشكل في إيطاليا هو عدم الالتزام بالتعليمات.

