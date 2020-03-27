» "تاج الدين" يفجر مفاجأة مدوية عن المصابين بفيروس كورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن من يصاب بفيروس كورونا ويشفى منه، يمكن أن يصاب به مرة أخرى، حيث أن الإصابة بكورونا مثل الإصابة بأدوار الأنفلونزا العادية، يمكن أن تتكرر مشيرا إلى أن مد فترة العزل للعائدين من الخارج من أسبوعين إلى 28 يوما للمتابعة العلمية الجدية.
وأوضح ، "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع  على قناة إكسترا نيوز ، يوم الجمعة، أنه لا يوجد ما يمنع الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة، ولكن قد تكون الإصابة الثانية أقل حدة من الإصابة الأولى.
 

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