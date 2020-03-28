» ترامب يسمح باستدعاء احتياطي الجيش لمواجهة كورونا‎

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وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا يسمح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء احتياطي الجيش وخفر السواحل للخدمة.
وقال ترامب في رسالة إلى الكونجرس: "يسري مفعول القرار اليوم، وفقًا للمادة 301 من قانون الطوارئ الوطنية (50 USC 1631)، والقسم 12302 من العنوان 10، وقانون الولايات المتحدة والأقسام 2127، 2308، 2314، 3735 من العنوان 14، قانون الولايات المتحدة".
وتابع: "أوافق على أن يستطيع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي استدعاء خفر السواحل، ويأمران الوحدات والأفراد في الاحتياط وبعض أفراد الاحتياط الجاهزين للخدمة الفعلية، لزيادة القوات النشطة من أجل العمل الفعال لمكافحة فيروس كورونا".
وأكد البيت الأبيض، أن المرسوم يتيح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء عناصر الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل من الاحتياط للخدمة لمدة سنتين. ويقضي المرسوم أيضا بألا يتجاوز إجمالي عدد الأفراد في الخدمة الفعلية المليون فرد في أي وقت.
وصل المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأميركية إلى 97 ألف، وسجلت 1475 حالة وفاة، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.
وتتصدر من حيث عدد المصابين مدينة نيويورك، التي سجلت فيها 366 حالة وفاة، وتأتي في المرتبة الثانية مدينة كينغ في واشنطن سجلت فيها 109 حالة وفاة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.

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