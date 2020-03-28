عماد متعب يحرج الخطيب بتصريحات نارية: قالي مبنلعمش مباريات لحد

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الخطيب

عماد متعب

كشف عماد متعب - أسطورة الأهلي - عن الطريقة التي تعامل بها معه محمود الخطيب - رئيس الأهلي - قبل اعتزاله.

وقال "متعب" في لقاء مع برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: ذهبت إلى التعاون السعودي قبل اعتزالي وكنت أعطي الأهلي الأولوية في التجديد لكن لم يتحدث معي أحد.

وأضاف: جلست مع كابتن محمود الخطيب وقلت له إنني أريد استكمال مشواري مع النادي الأهلي فقال لي (تستطيع أن تعمل في قناة الأهلي ) ، لكنه لم يعرض علي التجديد مطلقا.

وتابع: طلبت منه تنظيم مباراة اعتزال لي لكي تساعدني ماديا ، فقال لي (احنا مبنعملش مباريات اعتزال لحد .. بنشارك بس).

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