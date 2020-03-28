وزيرة الصحة تحذر المصريين: لا تستخدموا هذا الدواء لعلاج كورونا

28 مارس 2020 - 06:56 ص

كشفت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - عن نوعية الأدوية التي تستخدمها المنظومة الصحية المصرية لعلاج فيروس كورونا.



وقالت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: نستخدم بعض العلاجات القديمة الخاصة بعلاج الملاريا ونقص المناعة والنتائج جيدة .



وأضافت: البعض سحب هذه الأدوية من الصيدليات لكن لا يجب استعمال هذه الأدوية إلا تحت استشارة الطبيب.



وأضافت: الجرعات تختلف من مريض لآخر وفي حال عدم استخدام الجرعة المناسبة قد يؤدي لمشاكل في الكبد وبالتالي يجب ألا يستخدم أحد هذه الأدوية دون استشارة طبيب.



