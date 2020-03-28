المغامسي: لم أوفق في مطالبتي بالعفو عن المساجين

28 مارس 2020 - 11:11 ص

جدد صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الحديث عن إطلاق سراح المساجين في السعودية، منوهًا أنه كان قد كتب تدوينة سابقة مطالبًا بالعفو عنهم، لكن اقتضت أمور أخرى يجب بيانها، بحسب قوله.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر أنه بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان.

وتابع: "أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: "لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".

وتفاعل عدد من متابعي المغامسي مع تدوينته، حيث وجه له سؤالا: "سؤال لم نجد له إجابة من المستفيد من وجود المتعثرين فالسجون في ظل هذه الأزمة التى أغلب دول العالم أطلقت سراح السجناء نناشد ولاة أمرنا بإطلاقهم لو بإطلاق مشروط "كفالة" كي يتواجدون مع أسرهم السجين يجري ألف اتصال يومياً فلان خرج وفلان لا يخرج يتفقد أبناءه..نحن في أزمة".

وعلق آخر: "إن الله غفور رحيم الله يصلح عيالنا ولزام نعطيهم فرصة لحياة وكل الدول أعفت عن السجناء وحنا نمر بمرض خطير والتجمع لهم والله حرام يمكن الوباء هذا رحمه لهم عشان يطبعون".