  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رونالدو

"رونالدو" يتخذ قرارا مهما لمواجهة كورونا

جورج سيدهم

خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

مقتدي الصدر

مقتدى الصدر: زواج المثليين تسبب في انتشار كورونا

وزير الصحة

وزيرة الصحة: وفاة 11 حالة بكورونا قبل وصولهم لمستشفيات العزل

الشرطة السعودية- أرشيفية

إلقاء القبض على فنان شهير خالف أمر الملك سلمان

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بغرامة 100 ألف جنيه

ترامب

كارثة.. أمريكا تغرق في الوباء وتسجل إصابات صادمة

سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي إيه جوفاني: لم أعد أذهب إلى الحلاق

المغامسي

المغامسي: لم أوفق في مطالبتي بالعفو عن المساجين

صلاح

«صلاح» يتصدر التشكيل المثالى بالدورى الإنجليزى

رغم إيقاف النشاط..

مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بغرامة 100 ألف جنيه

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مذيع قناة الزمالك يؤكد صحة هدف الأهلي .. ورد ناري من مرتضى

#

إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

#

مرتضى يهاجم نجم الزمالك: ملكش فلوس عندي

#

مرتضى للاعبي الزمالك: «طز فيكم.. واللي مش عاجبه يطلع بره»

تواصل

دوري

الزمالك

بطولة

كورونا

فرض مجلس إدارة نادى الزمالك، حظرا إعلاميا على اللاعبين ومنعهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الفترة المقبلة.

وأبلغت إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور اللاعبين بأنه من الممنوع على أى لاعب أن يقوم بعمل فيديوهات أو بث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واحترام لائحة النادي بعدم استخدام مواقع التواصل حتى لو في فترة التوقف.

وهددت إدارة الزمالك المخالفين للقرار بتوقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وكان الزمالك قد قرر مد إجازة الفريق لأجل غير مسمى، بسبب غموض موقف بطولة الدوري الممتاز المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 100 باحث عالقون على متن سفينة في البحر بسبب كورونا
» حكم عليه بالإعدام وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله
» إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"
» نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة
» التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎
» هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"
» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى
» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة
» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة
» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية