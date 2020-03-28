وزيرة الصحة: وفاة 11 حالة بكورونا قبل وصولهم لمستشفيات العزل

28 مارس 2020 - 12:02 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وفاة 11 حالة من أصل 30 مسجلة، حيث توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

وأضافت أن نصف الحالات المتوفاة كانت في مستشفيات خاصة، ولم تكن في مستشفى العزل، أو وصل بعضهم في حالة متأخرة.

وشددت زايد على أن الأسبوعين المقبلين في غاية الأهمية، ويجب الالتزام بالبقاء في المنازل، واتباع إرشادات الجهات الحكومية، بالحظر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت أمس، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات إلى 147 حالة، والتي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

كما كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و 3 فرنسيين.