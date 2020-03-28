وزير المالية: التاريخ يسجل بطولات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الصحي

28 مارس 2020 - 12:09 م

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، كما أشاد بجهود العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة؛ لتمكين مختلف قطاعات الدولة من الوفاء بالتزاماتها فى هذه الظروف الاستثنائية والمساعدة في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات مصر في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة، لافتًا إلى أننا نثق فى قدرة مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وتكاتف شعبها، على تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

قال الوزير إن التاريخ يُسجل بأحرف من نور، الأداء البطولى لهؤلاء العاملين الشرفاء والمخلصين الذين يقفون فى صف وطنى واحد إلى جوار أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء، والأطباء والعاملين بالقطاع الصحى الذين يتقدمون الصفوف الأولى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

أضاف الوزير أن رجال المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والعقارية والجمارك أثبتوا بحق، فى هذه الظروف الاستثنائية، وعيهم الكامل بحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم حيث يبذلون المزيد من الجهد فى سبيل الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى المصرى، وتحصيل حق الدولة؛ بما يُمَّكنها من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية احتياجات المواطنين من كل أنواع المواد الغذائية وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية وسداد كل الالتزامات والمستحقات علي الدولة والوقوف إلى جانب أكثر القطاعات المتضررة من تلك الأزمة.

أوضح أن العاملين بالمنافذ الجمركية يواصلون عملهم رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لضمان استمرار تدفق حركة التجارة الدولية، على النحو الذى يسهم فى استقرار الأسواق المحلية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، مستمرون فى عملهم بالجهات الإدارية المختلفة من أجل مصر، رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة من يتولى مهمة مراقبة ومراجعة حسابات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة.