» إصابة جديدة بكورونا في عائلة رئيس وزراء بريطانيا

28 مارس 2020 - 01:07 م

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ليس العضو الوحيد في عائلته المصاب بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت زوجة شقيقه، جابرييلا مايا، إصابتها بفيروس كورونا، مع الإشارة إلى أنها حامل مثل خطيبة بوريس، كاري سيموندز.





وقالت جابرييلا البالغة من العمر 30 عاما، المتزوجة من الأخ غير الشقيق لبوريس، ماكس: "ما زلت أتعافى من الفيروس مع بعض الصعوبات في التنفس".





وأضافت: "أنا بخير الآن وأشعر أنني محظوظة جدا لأنني على قيد الحياة، وأدعو أن يكون طفلي في أمان، يعتصر قلبي لمن لم يحالفهم الحظ.. إنه أمر محزن حقا".





يأتي ذلك بعد أن أعلن بوريس إصابته بالفيروس في فيديو عبر تويتر، وقال رئيس الوزراء البريطاني: "ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كورونا".





وأضاف جونسون: "أنا الآن في عزل ذاتي، لكني سأستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو لمكافحة هذا الفيروس".







