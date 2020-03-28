خبر سار من مرتضى منصور للاعبى الزمالك

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تخفيض رواتب

زف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خبرا سارا للاعبي فريق الزمالك بعدم وجود نية لتخفيض رواتب اللاعبين الفترة المقبلة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى ضربت العالم جميعا. 

وأوضح رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة موضحًا أن كل ما يتبقى للاعبين من مستحقات في النادي هو 10 ملايين جنيه، واصفًا المبلغ بـ«كلام فارغ»، موضحًا أن الـ 10 ملايين مرتبطين بالفترة المقبلة، «ولبعوا ولا ملعبوش هدهملهم لأن ده حقهم».

وأكد «منصور» أن تخفيض رواتب اللاعبين قرار دولة وليس نادي الزمالك، وأن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة هي المسؤولة عن اتخاذ قرار مثل هذا، فيما عدا ذلك لا يملك الزمالك أو أي ناد آخر اتخاذ هذا القرار.


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