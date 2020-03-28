رد فعل صادم .. ماذا فعل ترامب مع " طبيبة كورونا"

28 مارس 2020 - 01:44 م

تعرضت الطبيبة ديبورا بيركس منسقة ملف فيروس كورونا الطبيبة، لموقف محرج بسبب ارتفاع درجة حرارتها قبل يومين.

وكان مقطع فيديو نشره موقع CNN، اليوم السبت، قد أظهر رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتنحى جانبا بعد سماعه الأمر، لكنه عاد بعدما أوضحت الطبيبة أنها كانت مريضة بالجهاز الهضمي، وليس بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت الطبيبة ديبورا: "لقد لاحظتم أنني لم أكن هنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا هو الجزء الذي يجب علينا تحمل المسئولية فيه، يوم السبت كان لدى حرارة خفيفة، ولكن لابد أنها كانت مشكلة في الجهاز الهضمي".

وأضافت في حديثها: بحثت بالأمر وأنا من والتر ريدز فأجريت الفحص الطبي ليلة السبت وتبين أنى غير مصابة بالفيروس، ولكني بقيت في المنزل ليوم إضافي فقط للتأكد".