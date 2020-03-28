فنانة شهيرة تعلن طلاقها وتكشف السبب الصادم

28 مارس 2020 - 02:08 م

أعلنت الفنانة وخبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، عن طلاقها أمام الجميع في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة انفصالها منذ 10 سنوات، وأن لا تتخيل أن تعيش مع شخص طول العمر.

وقالت أمل الأنصاري في الفيديو :« تزوجت وأنا صغيرة في بداية العشرين وما طولت وانفصلت بعد تقريبا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض .. الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال والحمد لله إنه في شيئ موجود في الحياة إسمه الطلاق».

وتابعت : ما اتخيل إنه ممكن على وجه الأرض امرأة تكون تحت رحمة شخص طول العمر فالحمد لله على هذه النعمة .

وأضافت الفنانة السعودية :« والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصيبي في الحياة ولأكرر هذه التجربة مرة ثانية أحتاج إلى تفكير عميق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانية هذه مصيبة» .

وتابعت: الارتباط الثاني مو سهل خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة يمكن يكون اختيار خاطئ أو إني كنت صغيرة في العمر ما فكرت .. أنا اللي اتقدمولي كتير ولكن أنا وافقت مرة واحدة فقط على واحد والباقي رفضتهم وبعدها شلت الفكرة كلها من بالي.

وأثار فيديو "الأنصاري" جدلًا كبيرًا بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين داعم لرأيها وما بين رافض له.