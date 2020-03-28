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بريطانيا تحذر من هذه الوصفات لعلاج "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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وجهت الحكومة البريطانية رسالة تحذير إلى مواطنيها والعالم من خطورة اتباع ما وصفتها بـ"الوصفات الخطيرة" والتي يتم الترويج لها علي مواقع التواصل الاجتماعي  بهدف علاج فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن من بين هذه الوصفات المزعومة لعلاج "كورونا" عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وشرائح البصل مؤكدة أن مثل هذه العلاجات الكاذبة تلقي رواجا كبيرا في بعض الصفحات والمجموعات الاجتماعية والتي تضم مئات الآلاف من المتابعين.

في سياق متصل أعلن مركز مكافحة الكراهية الرقمية"CCDH" أنه يجب تجنب مثل هذه الوصفات وعدم الرد عليها أو إعادة نشرها لأن ذلك سيساهم في انتشارها بشكل أكبر مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن هذه الوصفات.

جدير بالذكر أن الإصابات علي مستوي العالم تجاوزت  614 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 28 ألف فيما تجاوزت أعداد المعافون 137 شخص.


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