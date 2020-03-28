  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جوجل

«كورونا» يجبر «جوجل» على إلغاء «كذبة أبريل»

نيفين جامع

مصر توقف تصدير جميع البقوليات

اعراض كورونا

8 أعراض للإصابة بـ «كورونا» لا يمكنك التهاون معها

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كورونا يدفع رئيس باكستان لشكر شيخ الأزهر.. القصة الكاملة

حجر صحي بالمدارس

تحويل 40 مدرسة إلى حجر صحي في القليوبية

السعودية

السعودية تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هاني الناظر

لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

البابا تواضروس

«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

«قتل عمد».. تطورات خطيرة بقضية«قتيل فيلا نانسي عجرم»

الطبيب الراحل

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

هروب مستشار "جونسون" بعد إصابة الأخير بـ"كورنا"

عرب وعالم

مستشار جونسون
مستشار جونسون
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"

#

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا

#

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

#

إصابة طفل بـ"كورونا" بعد ساعات من ولادته

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيديو لدومينيك كامينجز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يجري مسرعا من مقر رئاسة الحكومة، عقب إعلان إصابة جونسون بكورونا .

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن كامينغز شوهد وهو يهرب من داونينغ ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا أمس الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان الإصابة، فيما لم يتسنى التأكد من جهة مستقلة، مما إذا كان الفيديو موثوقا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مطار القاهرة يستقبل 135 مصريا قادمين من سلطنة عمان
» صورة.. وفاة لاعب أتليتكو مدريد الإسباني
» تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات
» هروب مستشار "جونسون" بعد إصابة الأخير بـ"كورنا"
» إصابة مسئول عراقي بـ"كوورنا"
» مخترع يصنع حجرًا خاصًا به بسبب "كوورنا"
» 93 وفاة جديدة بسبب كوورنا فى هولندا
» وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت
» تحديد موعد دفن وعزاء جورج سيدهم
» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية