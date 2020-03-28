» تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

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أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة .

وأضافت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات فيروس كورونا، أنه "تم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وعلى عدة مراحل باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات ".

وأوضحت أنه "تم تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني حتى السبت، 5 إبريل، لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج".

وقالت الحوسني إنه "تقرر تمديد فترة التعقيم من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا، وإيقاف حركة النقل خلال هذا التوقيت".


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