تحويل 40 مدرسة إلى حجر صحي في القليوبية

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فيروس كورونا

حجر صحى

تحويل مدارس

احتواء كورونا

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانًا اليوم السبت، أوضحت خلاله أنه جاري تحديد عدة مدارس لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر للمساهمة في احتواء فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، طه عجلان، إنه تم التنسيق لرفع العدد ليكون 40 مدرسة بدلًا من 24 مدرسة على مستوى محافظة القليبوبية.

وأوضح أن اختيار المدارس جاء من خلال عدة عوامل، منها البعد عن الحيز السكاني وجودة التهوية بكل مدرسة وتوافر خدمات مياه الشرب والكهرباء بكل مدرسة بشكل جيد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه حاليًا تستعد المديرية لتزويد المدارس لتحويلها إلى حجر صحى بكل الإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لاستقبال الحالات في أية ظروف طارئة والاستعانة بالأسرة والمراتب المستخدمة في استراحات المعلمين في امتحانات الشهادات العامة لفرش هذه المدارس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



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