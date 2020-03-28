رئيس الوزراء يعلن حاجة مصر لشراء أجهزة التنفس الصناعي

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شراء أجهزة التنفس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهًا للحكومة بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معقبًا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".

جاء ذلك اليوم السبت، على هامش الاجتماع الأسبوعي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين.

وتأتي تلك المتابعة في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ?يروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، مشيراً إلى أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وأن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.


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