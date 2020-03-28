8 أعراض للإصابة بـ «كورونا» لا يمكنك التهاون معها

كشفت دراسة أجرتها مجموعة علم البيئة التطورية للأمراض المعدية في جامعة أكسفورد، أن فيروس كورونا (Covid-19 ) ربما وصل إلى بريطانيا بحلول منتصف يناير.

وقالت صحيفة "مترو"، إنه في حال ثبت صدق الباحثين، فإن ذلك يعني أن نصف سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بالفيروس بالفعل.

كيف تتعرف على أعراض الفيروس،وما هي أفضل طريقة لذلك؟، هناك ثمانية أعراضأساسية:

الأول:عدوى بالعين.

أشارالدارسة إلى أن عدوى العين مثل التهاب الملتحمة قد تكون أحد أعراض فيروس (Covid-19 ).

وقالت كلية أخصائي البصريات في بريطانيا: "من المعروف أن أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي قد تؤدي إلى التهاب الملتحمة الفيروسي كمضاعفات ثانوية، وهذا هو الحال أيضًا مع Covid-19 ".

وأضافت: "ومع ذلك، من غير المحتمل أن يصاب الشخص بالتهاب الملتحمة الفيروسي الثانوي لـ Covid-19 دون أعراض أخرى للحمى، أو السعال المستمر، حيث يبدو أن التهاب الملتحمة هو عارض متأخر إذا حدث".

الثاني:السعال الجاف.

ربما تكون أكثر أعراضفيروس "Covid-19 "، بالنظر إلى اختلافه عن السعال المعتاد. إذ أنه في أغلب الأحيان سيستمر لمدة نصف يوم على الأقل.

الثالث:التعب الذهني.

على الرغم من أن هذا ليس عرضًا رسميًا، فقد ذكر مصابون بالفيروس أنهمعانوا من ذلك.

وقالت "ثيا جوردان" لصحيفة "ديلي ميل"، إنها اعتقدت لأول مرة أنها ربما تكون مصابة عندما أصيبت بدغدغة في حلقها وصداع.

وتابعت: "في البداية شعرت بالإرهاق، كما لو كنت روحي تسحب مني، ولم يكن لدي خيار سوى الذهاب إلى سريري. لم أصب بالسعال أو الحمى".

واستدركن: "ولكن كان لدي إحساس غريب بشيء يستقر عميقًا في رئتي، تقريبًا مثل التنفس في بودرة التلك".

الرابع:ارتفاعدرجة الحرارة

على الرغم من أن درجة الحرارة المرتفعة قد تختلف باختلاف الأشخاص، إلا أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يُحسب بشكل عام كحمى بمجرد وصولها إلى 37.7 درجة مئوية (100 فهرنهايت).

الخامس:صعوبة في التنفس

من غير المحتمل أن يعاني معظم الشباب أو الذين لا يعانون من أمراض مسبقة من هذه الأعراض.ضيق التنفس قد يقترن بضيق في الصدر والتنفس السريع وخفقان القلب.

السادس: فقدان حاسة الشم والتذوق

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقدان حاستي الشم والتذوق هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوصت أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي على الفور.

وأشارت إلى أن هناك "أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول الفيروس غالبًا ما تكون في منطقة العين والأنف والحنجرة.لقد حددنا أيضًا عرضًا جديدًا (فقدان حاسة الشم والذوق) قد يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أخرى".

السابع: ألم في المعدة

إلى جانب فقدان الشهية، قد يكون تعب المعدة مرتبطًا بفيروس (Covid-19 ).

إذوجدوا أن 48.5? من 204 أشخاص أصيبوا بالفيروس التاجي في مقاطعة هوبي بالصين يعانون من أعراض هضمية مثل الإسهال.

الثامن: التعب الجسدي.

من الأعراض الشائعة الأخرى لفيروس (Covid-19 )، بالإضافة إلى البرد والإنفلونزا والعديد من الفيروسات بشكل عام ، الشعور بالتعب أو الإرهاق.