» مطار القاهرة يستقبل 135 مصريا قادمين من سلطنة عمان

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مطار القاهرة

تعليق الطيران

قادمة من عمان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم رحلة استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، عند قدومها من مسقط بعمان وعلى متنها 135 مصريا.

جاء ذلك رغم قرار تعليق الطيران الدولي إلى المطارات المصرية ضمن خطة الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت طائرة مصر للطيران من طراز B737-800 ، غادرت مطار القاهرة مساء أمس الجمعة متجهة إلى مدينة مسقط العمانية لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار الركاب المصريين القادمين وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا.






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