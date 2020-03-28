محافظ الإسكندرية عن تجمع المواطنين بالشواطئ :أمر خطير

علق محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، على التجمعات البشرية من مواطني المحافظة على شواطئ المدينة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص.

وقال المحافظ، إن ازدحام المواطنين على كورنيش الإسكندرية وشواطئها، أمس الجمعة، "وضع غير لائق وخطير" ولا يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن العديد من المواطنين والأسر جاؤوا إلى الإسكندرية من المحافظات المجاورة لقضاء العطلة الأسبوعية وبعضهم نزل إلى البحر، دون مرعاة التعليمات الصحية لمواجهة انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن الدولة خائفة على صحة المواطن، وإذا كان هو لا يخشى على أسرته، فالدولة تخاف عليهم.

وذكر محافط الإسكندرية، أن مواطني المحافظة ملتزمون ولديهم وعي بالتعلميات والإجراءات الاحترازية بالكامل، والجميع انصرف بعد التنبيه عليه، وأن القادمين من المحافظات المجاورة غادروا، ثم أصدر قرارًا مؤقتًا بغلق الشواطئ.