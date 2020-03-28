الشباب تعلق تحصيل المستحقات المالية من مراكز الشباب

28 مارس 2020 - 06:56 م

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليق تحصيل المستحقات المالية الشهرية من مراكز الشباب التي قامت الوزارة بإنشاء ملاعب نجيل صناعي إلى حين عودة الانشطة



وتحصل وزارة الشباب والرياضة شهرياً على مبالغ مالية محددة من مراكز الشباب التي قامت الوزارة بانشاء ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي بها حيث تقوم تلك المراكز بتأجير الملاعب المطورة لعدد من الساعات يومياً بما يدر لهم دخلاً مناسباً.



وتقوم الوزارة بتحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من مراكز الشباب المزود بها ملاعب نجيل صناعي بالأبعاد القانونية، ومبلغ ألف جنيه من مراكز شباب القرى المزود بها ملعب خماسي، ومبلغ ألفي جنيه من مراكز شباب المدن المطور بها ملاعب خماسية، ومبلغ 1500 جنيه من مراكز الشباب المزودة بملاعب بالأبعاد السداسية والسباعية، وذلك بهدف المساهمة في الخطة الاستثمارية للوزارة، وتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وصيانة تلك الملاعب.

