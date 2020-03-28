ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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استقر سعر الدولار اليوم السبت حيث ثبت سعر الدولار مقارنة بختام تعاملات الخميس.
وسجل السعر فى البنك المركزى المصرى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلى المصرى سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر الدولار فى بنك مصر
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

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