عادة خطيرة تفعلها النساء تؤدي لإصابتهن بفيروس كورونا

اجتاح فيروس كورونا التاجي، العالم بشكل سريع خلال الثلاثة أشهر الماضية، ما جعله يمثل خطورة على الصحة العامة العالمية، خاصة بعد تضرر ثلاثة أرباع الدول من العدوى.

خطورة كورونا المستجد، تكمن في سرعة انتشاره عن طريق عادات خاطئة وغير وقائية يفعلها البشر فتسهل عملية انتقال العدى من شخص إلى آخر.

وتعد اليدين، أبرز وأكثر الطرق التي تساعد على انتقال العدوى، خاصة عندما تلامس الأسطح وتعود لملاسمة الوجه مباشرة ما يجعل من السهل تضرر العين أو الأنف أو الفم من الفيروسات التي حملتها اليد.

لكن هناك عادة تختص بها النساء بشكل أكبر دون غيرهم، قد تساعد على انتقال العدوى إليهن، وهي وضع أيديهن على فمهن لإظهار خجلهن من موقف ما أو لإخفاء الضحك.

غير أن هناك عاد أخرى، حذر منها الخبراء في بريطانيا، وهي ترببة الأظافر الطويلة، ووضع طلاء الأظافر، حيث إنها ستجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي.

الدكتورة إليزابيث دانسني، خبيرة التجميل والجمال البريطانية، قالت، إن الفطريات والبكتيريا يمكن أن تتراكم بسهولة تحت الأظافر، ثم تنقلها إلى الوجه والفم بمجرد أن تلمسه.

وأضافت “دانسني”، أن الأظافر الطويلة وطلاء الأظافر دائما ما كانت محظورة لأي شخص يحتاج للحصول على أيدٍ نظيفة تمامًا، وبالاخص أيدى الأشخاص العالمين في المهن الطبية، مثل الممرضات والأطباء والمعالجين والطهاة والأمهات.

وتابعت، أنه يمكن للأظافر أن تحتوي على الفطريات والفيروسات (بما في ذلك فيروس كورونا التاجي)، مما يجعلها تنتقل بسهولة إلى أي شيء تلمسه ببساطة أو حتى عند وضعها في الفم، وفقا لما صرحت به لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.